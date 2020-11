Russell Westbrook vuole lasciare gli Houston Rockets: vuole un ruolo più centrale all’interno della squadra. Non sono piaciuti, inoltre, la mancanza di responsabilità, disciplina e cultura da parte della squadra e della dirigenza.

Rockets’ Russell Westbrook wants out of Houston, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

Sia Westbrook che James Harden hanno parecchi dubbi sul futuro della franchigia: la scelta di affidare le chiavi tattiche a coach Silas, e l’innesto di Daryl Morey come GM, non fanno dormire sonni tranquilli ai due top player, non vedendo nell’immediato la possibilità di competere ad alti livelli.

La volontà di Westbrook è anche quella di ricoprire un ruolo più centrale all’interno della squadra, un po’ come faceva a Oklahoma. Tuttavia, trovare una nuova sistemazione è un compito abbastanza arduo, come spiega Kelly Iko di The Athletic:

Russell Westbrook has made it known that he would like to see significant changes to the Rockets’ culture.

Now, he’s looking for a change of scenery.@KellyIkoNBA, @sam_amick & @ShamsCharania give us an inside look at the Rockets and what's next ⤵️https://t.co/gi4r75qviY

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 12, 2020