Mercato NBA, Kai Jones ottiene una nuova chance dai Los Angeles Clippers

I Los Angeles Clippers ci riprovano con Kai Jones. Dopo il taglio deciso da Charlotte, da lui stesso malauguratamente incentivato, l’ex 19ª scelta al Draft NBA 2021 tenta di restare nell’orbita della lega. Due le parentesi brevi di rientro nel corso della stagione da poco conclusasi: decadale con i 76ers a metà marzo, seguito da contratto fino a fine stagione proprio con L.A. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, l’accordo sarebbe non garantito. Jones potrà giocarsi un posto a roster in occasione del training camp.

