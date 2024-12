Oltre il danno anche la beffa: serata da dimenticare per i Charlotte Hornets che perdono sia la partita contro i Miami Heat che LaMelo Ball. Nei minuti finali, infatti, la stella della franchigia della Carolina del Nord ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio: dai primi accertamenti, dovrà rimanere fermo per almeno due settimane.

LaMelo Ball (calf strain) will be re-evaluated in two weeks pic.twitter.com/Nmcbg8tBhi — Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2024

Infortunio per LaMelo Ball: si tratta di uno stiramento

Come si legge su ESPN, LaMelo Ball ha lasciato il campo prima della fine della partita contro Miami per un dolore al polpaccio sinistro: i primi accertamenti hanno evidenziato uno stiramento che, per non aggravare ulteriormente la situazione, richiede almeno 14 giorni di stop.

Un duro colpo per i Charlotte Hornets e i suoi tifosi, visto che dovranno fare a meno del loro miglior giocatore per diverse partite: prima dell’infortunio, LaMelo Ball viaggiava a una media di 31.1 punti, 5.4 rimbalzi e 6.9 assist; nelle ultime quattro partite, inoltre, ha registrato una media di 40.3 punti, dove spiccano i 50 segnati contro i Bucks durante lo scorso weekend.

Tra quattordici giorni verrà rivalutato, con i fan degli Hornets che sperano di poterlo rivedere subito in campo.

Leggi anche:

NBA, Steph Curry: “Ginocchio? Non è al meglio, ma niente di preoccupante”

NBA, Giannis Antetokounmpo regala ai Bucks la sesta vittoria consecutiva

NBA, LiAngelo Ball lancia la sfida a Jake Paul: “Con l’allenamento giusto, potrei metterlo KO”