NBA, Westbrook sbotta: “Non è vero che non voglio più giocare con Harden”

Una delle news che ha scosso maggiormente questo mercato NBA, è stata la decisione di Russell Westbrook di voler lasciare gli Houston Rockets. Alcune squadre, tra cui i New York Knicks, starebbero cercando di accaparrarsi l’ex giocatore di OKC in vista della prossima stagione.

Le cause di questa prematura separazione sono molteplici: una di queste è la volontà di Westbrook di avere un ruolo più centrale all’interno della squadra. Inoltre all’All-Star non sarebbe piaciuta la mancanza di disciplina e di responsabilità da parte della dirigenza che ha smantellato in fretta e fuori allenatore e GM, dando vita ad un nuovo corso.

A tutto questo, però, si è aggiunta una nuova motivazione. Infatti, secondo il giornalista di ESPN Stephen A. Smith, Russell e James Harden non vorrebbero più giocare insieme, a causa di dissapori tra i due. Accusa che lo stesso Westbrook ha smentito in fretta e furia:

“È il giorno del mio compleanno, ma ve lo dico ugualmente: Questo è completamente falso! Buonanotte a tutti.”

Dunque, Westbrook ha voluto prontamente smentire l’insinuazione del giornalista di ESPN. Staremo a vedere nei prossimi giorni l’evoluzione di questa vicenda, cercando di scoprire presso quale franchigia si accaserà il play. Nel frattempo Harden ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo compagno di squadra, confermando l’ottimo rapporto d’amicizia esistente tra i due.

