Charlotte, Richards si rompe una costola: gli Hornets rimangono senza centri

Si ferma Nick Richards. Il centro degli Charlotte Hornets dovrà rimanere fuori a tempo indeterminato per la frattura di una costola. L’infortunio, rimediato venerdì sera contro i Boston Celtics, in un primo momento sembrava coinvolgere la spalla. Ulteriori approfondimenti medici hanno invece specificato che si tratta di una rottura della prima costola sotto la clavicola destra. Ad annunciarlo la stessa squadra.

More bad injury news: Nick Richards is out for an extended period with a cartilage fracture in his right first rib underneath his clavicle, #Hornets announce.

Richards will be reevaluated “every other week,” Hornets say, making it uncertain when the big man will return.

— Rod Boone (@rodboone) November 5, 2024