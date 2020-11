Mercato NBA, rivoluzione in casa Oklahoma: dopo Paul via anche Steven Adams?

La campagna di ricostruzione in casa Thunder potrebbe non essere ancora finita. Infatti, dopo le partenze di Chris Paul e Schroder, anche per Steven Adams ad Oklahoma si stanno cercando acquirenti. Questo quanto ipotizza Michael Scotto dal suo account Twitter.

La trade che ha coinvolto Chris Paul infatti ha innescato un meccanismo a catena. Se cedere Schroder era l’indizio, lo scambio del play veterano è stata la prova definitiva della volontà di OKC di rifondare. Questo porterà sicuramente Gallinari a cercare un contratto altrove per le prossime stagioni ma, come ipotizza Scotti, anche alla decisione di sondare il mercato per Adams per ottenere altri buoni asset per il futuro.

Quest’anno il giocatore ha disputato 63 incontri, con una media di quasi 11 punti e oltre 9 rimbalzi, assieme a 2 assist e oltre un blocco a partita. Cifre che certificano la duttilità dell’elemento.

Il centro neozelandese è approdato in NBA nel 2013, quando fu scelto alla dodicesima chiamata proprio dai Thunder. Adams ad Oklahoma ha poi speso tutti e 7 gli anni di carriera, affermandosi come uno degli uomini squadra della franchigia, nonché uno dei migliori difensori del campionato.

Caratteristiche che gli sono valse un rinnovo nel contratto nel 2017 dal valore di 25 milioni di dollari annui e che scadrà proprio al termine della prossima stagione. Questo potrebbe rendere il giocatore il giusto rinforzo per una franchigia che ambisca a vincere subito e che sia priva di lunghi pesanti. Resta da vedere quanto pretenda OKC e quale franchigia ha lo spazio salariale per coprire l’ingaggio.

