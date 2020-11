Mercato NBA, Detroit e Brooklyn chiudono una trade: i dettagli

Dopo il primo scambio annunciato ieri tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder che ha coinvolto Dennis Schroder, il mercato NBA porta in dote una nuova operazione chiusa. Come riporta il solito Adrian Wojnarowski di ESPN, infatti, i Detroit Pistons hanno chiuso una trade con i Brooklyn Nets sulla base di uno scambio che porterà Bruce Brown a New York e Dzanan Musa + una scelta del secondo giro al Draft 2021 (via Toronto Raptors) in direzione del Michigan.

The Nets are sending the 2021 second-round pick via Toronto, per sources. Musa was the 29th overall pick in the 2018 Draft, a versatile 6-9 forward. Nets like Brown's defensive ability, honed in University of Miami program. https://t.co/TzVM04uMC7

To make the trade work, Brooklyn will have to guarantee the $1.66M Bruce Brown contract for 2020/21.

Dzanan Musa has a $2M contract for 20/21 and $3.6M team option for 21/22.

