Mercato NBA, Kentavious Caldwell-Pope declina la player option: sarà free agent

Dopo il saluto di Anthony Davis (almeno per il momento), Rondo e Matthews, anche Kentavious Caldwell-Pope sarà free agent. Secondo Shams Charania, di The Athletic, il giocatore dei Los Angeles Lakers ha rifiutato la sua Player Option da $ 8,5 milioni, abbandonando dunque i campioni in carica e finendo così nel mercato dei free-agent.

Lakers starter Kentavious Caldwell-Pope will decline his 2020-21 player option and enter free agency, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. He’s expected to have several suitors at start of free agency — and teams are under impression he’s open to offers. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

I Lakers hanno firmato Caldwell-Pope nell’estate del 2019 per un contratto biennale da 16,6 milioni di dollari, con una player option valida per la stagione 2020-2021. La scorsa regular season è stata senza dubbio la migliore della sua carriera in NBA. Sebbene sia stato l’anno in cui ha registrato meno punti (9,3 PPG) dalla sua stagione da rookie nel 2013-14, è stato un tassello importantissimo nelle rotazioni di Coach Frank Vogel.

L’attacco dei Lakers si è basato principalmente su l’MVP delle Finals LeBron James e Anthony Davis. Non di meno importanza il sostegno di Kyle Kuzma, il quale è stato l’unico altro giocatore a fare una media di almeno 10 punti a partita, e, specialmente durante i Playoff, Caldwell-Pope.

Resta da vedere cosa succederà, al momento sembra che molte squadre siano interessate a firmare il giocatore.

