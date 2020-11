Mercato NBA, gli Orlando Magic hanno firmato Chuma Okeke

Primo colpo di mercato anche per gli Orlando Magic. Dopo le trade già formalizzate in questi giorni infatti la franchigia della Florida ha chiuso il primo colpo, Chuma Okeke.

Il giocatore, annunciato oggi dal presidente delle operazioni Jeff Weltman, ha firmato fino alla stagione 2023/24, con una team option dei Magic per gli ultimi due anni.

Okeke era stato scelto dagli Orlando Magic con la sedicesima scelta al Draft nello scorso anno, salvo poi rimanere un altro anno al college. Con la Auburn University il giocatore ha raggiunto le Sweet Sixteen contro North Carolina, dovendosi poi fermare per infortunio. Fino a quel momento aveva mantenuto medie di oltre 20 punti a partita e 10 rimbalzi. Primo giocatore negli ultimi 20 anni di storia della Auburn ad avere simili statistiche.

Chuma Okeke è un’ala piccola di 203 cm, in grado di segnare molti punti. Un innesto interessante per la franchigia della Florida, che proprio nello spot di esterno piccolo ha un punto debole. Infatti in quella posizione conta solo su James Ennis III, onesto mestierante ma nulla più. E Terrence Ross, che è però riadattato dal suo ruolo naturale di guardia. Per il giovane quindi potrebbero aprirsi sin da subito possibilità di gioco per dimostrare il proprio valore.

Gli Orlando Magic avranno altre due chiamate al primo giro del Draft 2020, per continuare nel processo di crescita attraverso giovani prospetti. Sempre supportati dalle stelle Aaron Gordon e Nicola Vucevic.

