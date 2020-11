DeMar DeRozan ha deciso di esercitare la sua player option da 27.7 milioni di dollari per la stagione 2020-21. Questa la notizia degli ultimi minuti riportata da Chris Haynes di Yahoo Sports. Il giocatore, nelle scorse settimane era stato accostato a più riprese ai Los Angeles Lakers di LeBron James, ma l’ex Toronto ha scelto di rimanere fedele almeno per un altro anno a coach Gregg Popovich e riprovare a giocarsi un’ultima stagione insieme.

DeMar DeRozan will opt into his $27.7M player option with the Spurs, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/KBrK8WgL15 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2020

Eppure tutti i media statunitensi avevano riportato un suo malcontento nel giocare in quel di San Antonio in un periodo difficile per la franchigia che ha mancato i Playoff solo qualche mese fa. Con questa mossa, DeRozan diventerà unrestricted free agent solamente nella prossima estate, per una offseason che diventa caldissima in termini di nomi presenti in free agency.

