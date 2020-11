La notizia era nell’aria da tempo, ma Shams Charania, con un tweet, l’ha sostanzialmente confermata: James Harden vuole cambiare aria. Il Barba – stanco delle ultime vicende legate agli Houston Rockets con il cambio di allenatore, cambio di GM e percependo la volontà di andarsene dello stesso Russell Wesstbrook – avrebbe intenzione di chiedere la trade e lasciare così il Texas. Sempre secondo il giornalista di The Athletic, sul giocatore c’è il forte interesse dei Philadelphia 76ers (ovviamente, dopo l’arrivo di Daryl Morey, ndr) e dei Brooklyn Nets.

Rockets star James Harden wants to be on a contender elsewhere, and Brooklyn and Philadelphia are believed to be his top desired trade destinations, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Houston is fully comfortable keeping Harden and Russell Westbrook into the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020