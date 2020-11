NBA, Dallas Mavericks cauti sul rientro di Porzingis

Donnie Nelson, GM dei Dallas Mavericks, è intervenuto sulle frequenze della radio locale 105.3 The Fan per fare il punto sulla situazione dei texani. A poco più di un mese dall’avvio della stagione NBA 2020-21, fissato per il 22 dicembre, nel vivo di free agency e Draft 2020, resta da definire una data per il rientro di Kristaps Porzingis.

Di seguito le dichiarazioni del dirigente dei Mavericks:

“Saremo molto cauti e ci muoveremo senza fretta. Si unirà al gruppo a stagione in corso e tornerà quando sarà il momento. Abbiamo adottato una prospettiva sul lungo periodo riguardo alla sua riabilitazione.”

Circled back to Donnie Nelson about when @kporzee

will return from meniscus surgery: "He’s going to be into the season. We’re very, very particular about bringing him back at the right time. It’s not going to be a rush. We’ve got longterm vision when it comes to his rehab." — Brad Townsend (@townbrad) November 16, 2020

Il lettone – operatosi al menisco a inizio ottobre per intervenire sull’infortunio che ne aveva limitato l’impiego durante ii Playoff nella serie contro i Los Angeles Clippers – potrebbe tornare all’attività sul campo, dal 1 gennaio: questo lo scenario delineato dallo stesso Nelson a Tim McMahon di ESPN.

The Mavs have targeted Jan. 1 as the date that Kristaps Porzingis will be cleared for on-court activity, president of basketball operations Donnie Nelson tells ESPN. Nelson revealed on @1053thefan today that Porzingis (knee surgery) will be sidelined to start the season. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 16, 2020

Sarà un ritorno graduale, che richiederà di seguire con calma le condizioni del giocatore. La dirigenza non lo vorrà sicuramente tenere lontano dal parquet per altro tempo, vista soprattutto la nuova stagione che si prospetta. I Mavericks infatti sembrano intenzionati a muoversi nel Mercato NBA per puntare al titolo nella prossima regular season, e la presenza di Porzingis sarà fondamentale

Leggi anche:

Mercato NBA, Phoenix e OKC chiudono la trade: Chris Paul finisce ai Suns

Mercato NBA, Detroit e Brooklyn chiudono una trade: i dettagli

NBA, Fred VanVleet firma con Li-Ning