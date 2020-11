Mercato NBA, i Mavericks alla ricerca di una guardia: ecco i nomi papabili

Dopo l’uscita al primo turno Playoff – in sei partite – per mano dei Los Angeles Clippers, i Dallas Mavericks sembrano avere le idee chiare su come intervenire sul mercato NBA. La squadra allenata da Rick Carlisle è pronta a puntare tutto sul promettente duo Doncic-Porzingis come core della franchigia; a questo punto serve però almeno un’altra star per competere in una Western Conference spietata (soprattutto considerando le noie fisiche di KP).

Dopo le recenti voci di tentativi per Danilo Gallinari e Rudy Gobert, la squadra texana sembra però essersi mossa in un’altra direzione. Secondo Matt Moore di The Action Network, infatti, la dirigenza Mavs sarebbe intenzionata ad ottenere una guardia in grado di far compiere al roster il proverbiale salto di qualità. Tra i nomi citati emergono, in particolare, Victor Oladipo, Jrue Holiday e Spencer Dinwiddie.

Tutti e tre i giocatori sono al centro di diversi rumors di mercato: Oladipo, da mesi al centro di voci, potrebbe infatti lasciare Indiana dopo l’infortunio di quest’anno. In questo caso, però, la tenuta fisica del giocatore sarebbe un’incognita.

Anche il nome di Jrue Holiday è stato al centro di diversi rumors nelle ultime settimane: sebbene il GM dei Pelicans David Griffith abbia cercato di attenuare le voci, è ormai chiaro che il giocatore potrebbe lasciare New Orleans per un’offerta ritenuta valida.

La pista che porta a Dinwiddie sembra essere invece meno percorribile. Sebbene diverse squadre ad Ovest abbiano mostrato un interessamento, infatti, la dirigenza di Brooklyn sembra restia a dire addio alla sua star, soprattutto contando la competitività dei Nets ad Est.

Anche se la concorrenza non sembra mancare, Dallas potrebbe essere in grado di convincere una di queste stelle. La franchigia ha a disposizione alcune scelte al draft e qualche giocatore interessante; poter contendere per un titolo al fianco di Doncic e Porzingis, inoltre, sarà sicuramente un’argomentazione convincente per ognuno di questi giocatori.

Leggi Anche

NBA, Tim Duncan decide di lasciare il coaching staff di Gregg Popovich

Mercato NBA, Magic disposti a scambiare Gordon

NBA, è arrivato il nuovo protocollo per i tifosi nelle arene