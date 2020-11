NBA, diverse squadre non convinte dalle condizioni fisiche di Oladipo

Victor Oladipo è uno dei nomi più ricercati di questa sessione di mercato, e sono diverse le squadre interessate a lui. La guardia si è detta non interessato ad un rinnovo di contratto con gli Indiana Pacers, se non davanti a una proposta di massimo salariale, cifra che la franchigia sembra non abbia intenzione di concedere.

Lakers, Nets, Clippers, Bucks e Knicks sono le squadre più interessate dovesse arrivare la separazione tra le due parti, ma le stesse hanno intenzione di monitorare per bene lo stato fisico del giocatore, il quale nelle ultime stagioni ha subito diversi infortuni.

Oladipo soffre di problemi alla gamba dal gennaio del 2019. Due stagioni passate a convivere con gli infortuni e le assenze, hanno necessariamente minato il suo valore di mercato che è conseguentemente diminuito. Arrivato ai Pacers nello scambio che ha portato Paul George a OKC, ha subito trovato spazio importante con la maglia di Indiana, mettendo in mostra il suo talento, che rimane a scanso di equivoci, cristallino. Una stagione da All-NBA, e statistiche da far pensare a un possibile rinnovo al massimo salariale.

Gli infortuni lo hanno penalizzato, ma Victor Oladipo resta comunque un giocatore piuttosto solido. Il tipo di nome che potrebbe aiutare una squadra alla ricerca di buoni elementi per fare il salto di qualità.

Il giocatore spera che una contender si faccia avanti, dato che il rinnovo del contratto avverrà in ogni caso il prossimo anno. Lo spazio salariale in questo caso, non andrebbe subito riempito. Milwaukee sembra la compagine più convinta, con il front office del Wisconsin alla disperata ricerca di un violino da legare a Giannis Antetokounmpo. Il greco chiede garanzie ed Oladipo potrebbe essere cosa buona e giusta.

