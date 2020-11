NBA, David Griffin: “Non vedo Holiday lontano da qui”

Qualche ora fa, per bocca di Shams Charania, erano iniziate a circolare alcune voci riguardanti Jrue Holiday. L’insider di The Athletic aveva tweettato così:

The New Orleans Pelicans are openly discussing star Jrue Holiday in trade talks and several contending teams are pursuing, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2020

Il GM dei Pelicans, David Griffin, pare aver intercettato questo tweet. E durante un’intervista rilasciata insieme al nuovo coach Stan Van Gundy, ha analizzato la situazione intorno al proprio playmaker:

“Jrue e Lauren (la moglie, ndr) sono persone speciali per la squadra e per la comunità intera. Quando leggi qualcosa del genere (il tweet di Charania, ndr), inizi a domandarti se sia successo qualcosa, o se valga la pena creare una notizia solo per delle voci” “[…] Stiamo cercando di costruire una squadra competitiva nell’immediato e che abbia un futuro roseo. Se questo vorrà dire che Jrue sarà con noi, allora sarà ancora più importante, perché lui adora essere qui e noi adoriamo il suo modo di giocare. Ma, se il miglior modo per costruire un futuro per noi e per di avere successo per lui sarà quello di essere scambiato, allora finirà così” “Finora le due cose sono andate di pari passo. Noi siamo grati che sia così, e non vediamo perché non debba continuare ad esserlo”

Un bell’attestato di fiducia e stima da parte di Griffin. Non c’è però stata una vera e propria negazione di queste voci e ciò, implicitamente, potrebbe voler dire che nel tweet di Charania c’è un fondo di verità.

I Pelicans parrebbero infatti orientati ad una crescita dei giovani a roster. Lo spot titolare di playmaker, nelle intenzioni della franchigia, dovrebbe diventare di Lonzo Ball. Holiday, a 30 anni, potrebbe decidere di non fare più da chioccia e puntare direttamente al traguardo più importante in una squadra già costruita per vincere.

