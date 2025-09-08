NBA, Mark Cuban rivela: “Nel 2007 Kobe Bryant stava per venire a Dallas”

Mark Cuban non dimentica ciò che stava per accadere nel 2007. L’ex proprietario dei Dallas Mavericks, infatti, in una recente intervista ha confessato di aver quasi firmato Kobe Bryant. Una sliding door che poi non si è più percorsa, poiché i Los Angeles Lakers decisero di trattenere il giocatore, convincendolo della bontà del progetto californiano. Queste le parole di Cuban a riguardo:

“Kobe aveva chiesto di andarsene, così io ne ho parlato con Jerry West ed eravamo di fatto d’accordo, io avevo messo sul tavolo della trattativa tutto tranne Dirk Nowitzki, ed ero certo che sarebbe successo, tanto che ad un amico ho detto: sai che c’è? Kobe vestirà la maglia dei Mavs”.