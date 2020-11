Dagli States rimbalza la notizia delle dimissioni di Tim Duncan dal ruolo di assistant coach di Gregg Popovich. La leggenda dei San Antonio Spurs, secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, avrebbe deciso di lasciare temporaneamente la carriera da allenatore. I motivi non sono ancora chiari, ma sembra che, almeno all’interno della franchigia, lo scenario di un’esperienza “a tempo” – anche di un solo anno – fosse stato messo in preventivo sin dalle prime battute.

The Spurs' Tim Duncan is stepping away from full-time coaching after spending last season on the bench on Gregg Popovich's staff, @NYTSports has learned — Marc Stein (@TheSteinLine) November 11, 2020

L’ex lungo si era unito allo staff di Popovich solo un anno fa, esattamente il 22 luglio 2019. Peraltro, durante la lunga stagione appena terminata, Tim ha avuto anche l’opportunità di guidare la squadra con il ruolo di capo allenatore lo scorso marzo. Al termine della prima partita vinta contro gli Charlotte Hornets, Duncan aveva commentato la prestazione in questo modo:

“Bisogna dire la verità, non ero realmente seduto sulla panchina di head coach. Noi (inteso come Spurs family, ndr) abbiamo Becky Hammon, Will Hardy e Mitch Johnson. Mitch ha preparato la partita per noi, Becky e Will si occupavano di tutte le chiamate durante il match e io ero l’unico intento solo a stare in piedi urlando alla gente cose senza senso. In sostanza siamo stati allenatori su commissione e ci sarebbe potuto essere chiunque degli altri al mio posto ma il risultato sarebbe stato lo stesso.”

Da capire, ora, in quale nuova avventura vorrà calarsi il buon vecchio Tim. Probabile un ritorno alla routine del primo periodo post ritiro, con qualche comparsata al centro d’allenamento neroargento per un supporto al player development della franchigia.

San Antonio's internal belief was always a one-year stint on the bench for Duncan, who is expected to return to his previous post-retirement role in which he made frequent appearances at the team's practice facility to provide various Spurs with player development assistance — Marc Stein (@TheSteinLine) November 11, 2020

