Rumors di mercato, futuro di Oladipo lontano dai Pacers?

Per gli Indiana Pacers, la stagione è finita parecchio tempo fa. Sconfitti per 4-0 nella serie contro i Miami Heat, appena arrivati alle NBA Finals contro i Los Angeles Lakers, i giocatori non si sono fatti sentire più di tanto, e ora la franchigia ha iniziato a rielaborare i piani per il prossimo anno.

Finita la stagione, la dirigenza ha iniziato l’offseason selezionando chi, all’interno dell’organizzazione, se ne andrà e invece chi, al contrario, sarà il nuovo arrivato. È proprio in questo periodo, dunque, che la franchigia sta riorganizzando i progetti relativi al prossimo anno. L’obiettivo è quello di mettere a segno alcuni cambiamenti chiave che saranno fondamentali per la prossima stagione.

Tra i nomi più caldi che vedono il proprio futuro lontano dalla squadra, spicca quello di Victor Oladipo. Secondo Jared Weiss, di The Athletic, il due volte All-Star potrebbe essere uno dei diversi giocatori che quest’anno dovranno dire addio ai Pacers. Il 28enne infatti, ha ancora un anno di contratto legato alla franchigia. Nonostante abbia detto che le sue intenzioni sono quelle di restare, in molti sostengono che il suo futuro più prossimo sia altrove. Di fatto, finiti i Playoff è letteralmente sparito non lasciando alcun tipo di dichiarazione, e alle domande sul suo futuro e quello di Indiana, è sempre rimasto molto vago.

Un altro giocatore che si ritrova nella sua stessa situazione è Myles Turner. Il centro dei Pacers ha un contratto ancora valido fino al 2023, ma nonostante ciò parecchie voci di mercato lo vedono lontano dalla franchigia.

In molti, all’interno del panorama NBA e non, stanno seguendo la questione. Dopo numerose analisi e interviste fatte ai più esperti, è diventata comune l’idea che in mezzo agli affari dei Pacers possano comparire i Boston Celtics, con un nome in particolare: Gordon Hayward.

Il numero 20 della franchigia biancoverde ha una player option da 34 milioni di dollari da confermare o meno alla fine della stagione. Futuro quasi incerto del giocatore, ma per avere 30 anni e aver passato gli ultimi anni della sua carriera più in infermeria che sul parquet, sembra difficile che possa rifiutare un’opzione del genere.

Molti sono i fattori che determineranno il futuro di Hayward. Sia perché lo si è visto poco, sia perché gli infortuni lo hanno visibilmente limitato durante questi Playoffs, per questi motivi lo si potrebbe vedere più vicino ad Indiana che, tra le altre cose, è pure la sua città natale.

Tra le due parti, in effetti, potrebbe concludersi un accordo non da poco.

Il GM dei Celtics, Denny Ainge, è noto per la sua capacità di concludere scambi vantaggiosi per la franchigia, che si rivelano fondamentali soprattutto nel medio-lungo termine. Di Fatto, oltre a Hayward i Celtics possono offrire un ampio numero di scelte al Draft collezionate in questi anni grazie al minuzioso lavoro di Ainge.

Dall’altra parte, i Pacers possono mettere sul piatto Oladipo, anche se potrebbe rivelarsi una scelta azzardata per la franchigia del Massachusetts, o Myles Turner, che può fare parecchio comodo alle rotazioni di Coach Brad Stevens.

Le voci sostenevano già da tempo che i Pacers volessero rimodellare il roster e in questo periodo, se pur non confermate, si fanno sempre più insistenti.

Manca poco all’inizio delle NBA Finals che sanciranno la fine di una stagione, durata molto più del previsto. Il mercato dei free-agent si preannuncia particolarmente caldo, e anche sul fronte scambi la situazione sembra tutt’altro che tranquilla.

Leggi anche:

NBA, Jimmy Butler: “Se vogliamo vincere dobbiamo battere LeBron James”

NBA, Brad Stevens sull’eliminazione di Boston: “La loro fisicità ci ha ammazzato”

LeBron James scrive la storia con la sua decima finale NBA