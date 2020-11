NBA, è arrivato il nuovo protocollo per i tifosi nelle arene

Secondo l’autorevole voce di Shams Charania, la NBA ha formulato un protocollo volto a definire quali siano le regole per ospitare nuovamente i tifosi all’interno delle arene. La notizia fa seguito alla volontà della lega di voler riaprire le arene NBA ai fan, anche alla luce del vaccino annunciato da Pfizer, a capienza ovviamente ridotta. Per ora si parla di una presenza dei tifosi fino al 25%-50% in zone come le luxury suites e bordocampo.

Ecco tutte le linee guida annunciate:

Le persone stanziate nel raggio di 9 metri dal campo di gioco sono obbligate a presentare un certificato medico di negatività al Coronavirus due giorni prima della partita od a sottoporsi a tampone rapido e risultare negativi il giorno della partita.

Tutti i presenti di età superiore ai 2 anni dovranno indossare la mascherina.

Mantenere il distanziamento sociale.

Richiamare l’attenzione delle autorità sanitarie in caso di sintomi improvvisi.

Cibi e Bevande non sono autorizzati per chi è stanziato nel raggio di 9 metri dal campo.

Le franchigie potranno eventualmente installare barriere di plexiglass dietro le panchine.

Se l’arena accogliesse il 25% della sua capienza, i test non sarebbero obbligatori per i tifosi.

Le arene potrebbero anche accogliere il 50% della loro capienza, a patto che vengano presentati i certificati di negatività di ognuno, che il tasso di positività della contea locale sia inferiore al 3% e che la media di nuovi casi per settimana sia inferiore al 10% su 100.000 abitanti.

Un protocollo intricato, sotto certi punta di vista, ma come solito, molto dettagliato per tentare di preservare, a tutti i costi, l’ipotesi di una nuova bolla che sarebbe insostenibile dal punto di vista economico e per durata della stessa.

