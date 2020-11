Mercato NBA, Magic disposti a scambiare Gordon

Dopo la seconda apparizione consecutiva ai Playoff NBA, gli Orlando Magic sembrano pronti a rinfrescare l’ambiente. Nonostante segnali di ripresa, il roster mostra ancora evidenti lacune, tra cui l’assenza di una star pronta a gestire l’attacco della squadra. Proprio per questo motivo la dirigenza sembra pronta a muovere alcuni giocatori dal rendimento poco convincente, tra cui Aaron Gordon.

Sam Amico riporta infatti la volontà del team di scambiare il #00, per ottenere elementi utili a continuare la (ri)costruzione del roster. Tra i team interessati, stando alle indiscrezioni, anche i Milwaukee Bucks.

Magic discussing trades centered on Aaron Gordon. Bucks among the interested, source says. https://t.co/Awu8gOVteS pic.twitter.com/4arqGWLf2p — Sam Amico (@AmicoHoops) November 11, 2020

L’ala grande, quarta scelta assoluta al Draft 2014, ha senz’altro mostrato un atletismo straripante e delle eccellenti doti da dunker, evidenziate anche allo Slam Dunk Contest di quest’anno. Al di là di questo, però, le prestazioni sul parquet non sono state all’altezza: la media annuale di 14,4 punti, 7,7 rimbalzi e 3,7 assist sembra essere troppo poco per un giocatore con potenzialità decisamente superiori. L’analisi fredda delle percentuali al tiro non migliora il quadro; oltre ad un 30,8% da tre, il 43,7% da due evidenzia uno scarso rendimento offensivo, soprattutto per un big man.

Dopo aver firmato un’estensione da 80 milioni di dollari nel 2018, Gordon percepirà rispettivamente 18 e 16 milioni nel prossimo biennio, prima di diventare unrestricted free agent.

