NBA, il GM dei Dallas Mavericks: “Non sapevo che Doncic fosse così popolare in città”

Viene da chiedersi se la dirigenza dei Mavericks non stia deliberatamente mandando Nico Harrison davanti alla stampa in modo che possa fare ancora più brutta figura… Ancora una volta, il direttore generale della franchigia ha risposto alle domande dei giornalisti e, ancora una volta, ha risposto in modo assurdo. Alla domanda sulla reazione dei tifosi alla mossa di Luka Doncic, ha ammesso di non essersi reso conto di quanto fosse popolare lo sloveno:

“Sapevo che Luka era importante per i tifosi, ma non sapevo esattamente quanto. Quando hai 20.000 persone che urlano ‘ Fuori Nico ‘, lo capisci.”

Nonostante questo, Harrison non ha rimpianti e anzi ritiene di aver fatto un buon lavoro:

“Penso di aver fatto un ottimo lavoro qui. Non credo che quest’anno si possa giudicare questa stagione, abbiamo avuto troppi infortuni. Bisogna valutare la situazione nel suo complesso, dall’inizio alla fine. La gente non può apprezzare questo scambio se non considera Anthony Davis un “All-NBA Player e un All-Defensive player”.

Il direttore generale dei Mavericks è convinto di aver costruito una squadra in grado di vincere un titolo NBA e su questo non si sbilancia. I Mavericks sono più attrezzati per vincere il titolo:

“Se avessimo messo in campo Kyrie [Irving], Klay [Thompson], PJ [Washington], Anthony Davis e [Dereck] Lively, avremmo ottenuto una squadra degna di un campione NBA e avremmo vinto ad altissimo livello. Questo avrebbe placato un po’ l’indignazione. Purtroppo non ci siamo riusciti, quindi è andata avanti così. Onestamente, dobbiamo solo rimanere in salute. Penso che la squadra sia di livello da campioni NBA. Ci aspettiamo che Kyrie torni con noi l’anno prossimo, una volta guarito dall’infortunio. E pensiamo che saremo in lizza per il titolo.”

Rimane solo da capire se lui rimarrà al suo posto.

