Mercato NBA, gli Atlanta Hawks provano la trade per Jrue Holiday: la proposta

Secondo Marc Stein, giornalista del New York Times, gli Atlanta Hawks sarebbero interessati a imbastire una trade per portare in Georgia Jrue Holiday, giocatore ormai disposto manifestamente a lasciare i New Orleans Pelicans. La contropartita proposta dagli Hawks coinciderebbe (almeno) con la sesta scelta assoluta del prossimo Draft.

Holiday è al centro di voci di mercato da tempo ormai. Il suo contratto, valido ancora fino al termine della prossima stagione, comprende una player option per la stagione 2021-2022 da 27.1 milioni di dollari, che difficilmente vedrà un riscatto. Per evitare di perdere il giocatore a zero al termine della stagione, i Pelicans sono disposti ad ascoltare proposte di scambio che contemplino logicamente l’arrivo in Louisiana di validi sostituti.

La soffiata di Stein, però, è stata sminuita qualche ora dopo da Chris Kirschner di The Athletic, il quale ha invece rivelato come le parti non stiano attualmente pensando di mettere in piedi alcunché.

Multiple sources told me the Hawks are currently not a possible trade destination for New Orleans guard Jrue Holiday. — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) November 11, 2020

Vedremo se nelle prossime ore la pista per Jrue Holiday tornerà a scaldarsi. Atlanta, in queste ore, rimane comunque la franchigia più attiva sul mercato: il front office starebbe cercando di vagliare diverse soluzioni per tentare di rinforzare la squadra già da questa offseason, ma con il vero intento di prepararsi la strada in vista dell’estate 2021 quando ci saranno diversi nomi importanti in free agency. Trae Young non aspetta altro che un pari livello in squadra, in termini di talento.

Leggi anche:

NBA, Coach Frank Vogel parla della breve offseason e della prossima ripartenza

NBA, Thunder: il nuovo allenatore è Mark Daigneault

Mercato NBA: Phoenix Suns interessati a Chris Paul