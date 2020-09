NBA Awards 2020, ecco per chi hanno votato i giornalisti italiani

A più di un anno di distanza, la NBA ha reso pubblico l’esito delle votazioni dei media selezionati per gli Awards stagionali. Anche in questa particolare annata, la lega ha chiamato all’appello due giornalisti del nostro paese, ossia: Davide Chinellato e Simone Sandri, entrambi giornalisti per la Gazzetta dello Sport. A differenza dell’anno scorso, sono così rimasti fuori Flavio Tranquillo (Sky Italia) e Massimo Lopes Pegna (Gazzetta). Andiamo a scoprire chi hanno premiato i colleghi di Gazzetta, categoria per categoria.

MVP

Entrambi hanno votato per Giannis Antetokounmpo, con LeBron James e James Harden a completare il podio in questo esatto ordine di preferenza. Identica anche la quarta posizione, con Luka Doncic, mentre diversi invece i nomi per quanto riguarda il quinto posto: Chinellato ha optato per Anthony Davis, mentre Sandri ha posizionato Chris Paul.

ROOKIE OF THE YEAR

Discorso analogo anche per la categoria delle matricole, con la vittoria schiacciante di Ja Morant davanti a Kendrick Nunn, con Zion Williamson sul terzo gradino del podio. Chinellato si è mosso proprio in questo senso, mentre Sandri ha invertito il playmaker dei Miami Heat con l’ala forte di Memphis.

MOST IMPROVED PLAYER

Ebbene, il MIP di fine stagione è andato a Brandon Ingram dei New Orleans Pelicans. Secondo Bam Adebayo, mentre Luka Doncic si è piazzato al terzo posto. Come hanno votato i giornalisti del Belpaese? Chinellato in questo particolar caso, ha messo Tatum in prima posizione, seguito da Ingram e Adebayo. Il suo collega di Gazzetta, invece ha confermato Ingram e Adebayo in primo e secondo posto, con Devonte’ Graham a chiudere la classifica.

SIXTH MAN OF THE YEAR

Al termine della regular season 2020, il premio di ‘Sesto Uomo dell’Anno’, se lo è aggiudicato Montrezl Harrell. Il lungo dei Los Angeles Clippers ha battuto la concorrenza di Dennis Schroder e di Lous Williams. In questo caso Davide Chinellato ha votato così: Harrell, Williams e Schorder. Diverso invece il comportamento di Sandri, il quale ha voluto premiare il playmaker degli Oklahoma City Thunder, seguito da Harrell e Williams.

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Giannis Antetokounmpo ha sostanzialmente dominato anche questa speciale classifica, piazzandosi davanti a gente come Davis e Gobert. Simone Sandri ha effettivamente confermato la scelta del greco in prima posizione, seguito da Anthony Davis e Patrick Beverley. Chinellato, invece, ha messo al primo posto il lungo dei Los Angeles Lakers, per terminare il podio con Antetokounmpo e Gobert.

COACH OF THE YEAR

Nick Nurse è invece il coach dell’anno secondo i giornalisti di tutto il mondo. Chinellato ha confermato la scelta dei colleghi, mentre ha classificato Billy Donovan e Frank Vogel in seconda e terza posizione. Diverso invece il discorso per Simone Sandri il quale ha selezionato l’ormai ex capo allenatore degli Oklahoma City Thunder, autore di una stagione comunque speciale, seguito da Nurse e Vogel.

Leggi Anche

Mercato NBA, gli Indiana Pacers incontrano coach Mike Brown

Playoff NBA, Rondo supera Michael Jordan nella classifica degli assist

NBA, Anthony Davis commenta il titolo MVP non dato a LeBron James