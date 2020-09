Mercato NBA, gli Indiana Pacers incontrano coach Mike Brown

Mike Brown, attuale assistant coach dei Golden State Warriors, potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di capo allenatore in una franchigia NBA. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, gli Indiana Pacers nelle prossime ore incontreranno l’ex head coach di Lakers e Cleveland per capire se potrà sedere sulla panchina della franchigia di Indianapolis.

Another candidate interviewing for the Indiana Pacers coaching job, sources tell ESPN: Golden State assistant Mike Brown. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 19, 2020

Il 50enne ha guidato i Cleveland Cavaliers alle finali NBA del 2007 e ha trascorso le ultime quattro stagioni nello staff tecnico di Steve Kerr in California. Brown ha registrato un record di 305-187 in 2 periodi come capo allenatore di Cleveland, comprese un paio di stagioni da 60 vittorie. L’ex allenatore dell’anno NBA era già stato accostato ai New York Knicks all’inizio dell’estate, prima che i newyorchesi decidessero di affidare la propria panchina a Tom Thibodeau.

Indiana, lo ricordiamo, ha licenziato Nate McMillan dopo aver subito uno sweep al primo turno da parte dei Miami Heat. Si trattava della quarta eliminazione al primo round di fila per i Pacers sotto la guida di McMillan. Mike D’Antoni, Becky Hammon, Chauncey Billups e Dave Joerger sarebbero tra gli altri candidati per la panchina dei Pacers.

Leggi Anche

NBA, Gordon Hayward può tornare in Gara 3

NBA, Anthony Davis commenta il titolo MVP non dato a LeBron James