Ja Morant si è portato a casa il trofeo di matricola dell’anno 2020. Un risultato facilmente pronosticabile date le più che ottime prestazioni del giocatore in maglia Grizzlies, considerata anche l’assenza di Zion Williamson per buona parte della Regular Season. Staccato anche Kendrick Nunn dei Miami Heat, finito secondo nella corsa al premio, con un certo margine di voti.

Coby White received three third-place votes in Rookie of the Year voting won by Ja Morant. pic.twitter.com/UVT8IA6q7o — K.C. Johnson (@KCJHoop) September 3, 2020

Tutto l’ambiente si aspettava tanto da Morant, selezionato come seconda scelta nel draft dello scorso giugno, ed è presto diventato il punto di riferimento di una squadra in crescita come i Memphis Grizzlies, viaggiando su medie di 17.8 punti e 7.3 assist a partita.

L’atleta ventunenne ha fatto un grande passo in avanti se si parla di prestazioni da quando è arrivato in NBA. Per tutta la stagione ha mantenuto un efficienza di quasi il 51% dal campo con un discreto 33% da dietro l’arco. Nonostante Memphis si aspettasse che il suo talento portasse la franchigia ai playoff, la squadra ha dovuto fare i conti con i Portland Trail Blazers, decisamente più attrezzati e con un roster più ampio.

“Credo di aver fatto tanto. Ho meritato questo premio, ne sono sicuro. Credo che il gioco che ho mostrato quest’anno in campo sia abbastanza per provarlo.”

.@JaMorant with his daughter and the ROY Award 😍 pic.twitter.com/cRxfxxXLJ2 — SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2020

Il suo diretto avversario alla vittoria, Zion Williamson, ha tenuto medie parecchio alte per una matricola, con 22.5 punti e 6.3 rimbalzi a partita, ma è stato penalizzato dall’aver giocato solo 24 partite a causa di un infortunio al ginocchio.

Leggi anche:

Le reazioni dei giocatori NBA alla nomina di Steve Nash

Mercato NBA, Steve Nash è il nuovo coach dei Brooklyn Nets

NBA, Michael Porter Jr.: “I Clippers mi scartarono al Draft: sarà bello giocare contro di loro”