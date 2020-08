Il primo premio dell’anno è finalmente stato svelato e si tratta del ‘Coach of the Year’. A vincere l’ambito riconoscimento è stato Nick Nurse. L’allenatore dei Toronto Raptors si è meritato il premio dopo aver guidato i suoi Toronto Raptors in seconda posizione nella Eastern Conference, con un record di 46-18 e a 6.5 partite di distanza da Milwaukee. Tutto questo dopo l’addio di uno come Kawhi Leonard avvenuto durante la scorsa offeseason. Ad anticipare la notizia ci ha pensato Shams Charania di The Athletic.

NBA 2019-2020 Coach of the Year: Toronto's Nick Nurse. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 22, 2020

Nurse ha battuto nettamente la concorrenza composta da Mike Bundenholzer (Milwaukee) terminato in seconda posizione e Billy Donovan (Oklahoma City) in terza. Nurse è il secondo allenatore dei Raptors in tre anni a guadagnarsi il premio, dopo Dwane Casey nel 2017-18.

Nick Nurse wins Coach of Year. Here’s voting: pic.twitter.com/8i5d5dOZSF — K.C. Johnson (@KCJHoop) August 22, 2020

Come detto, il lavoro effettuato da Nick in questa stagione è stato al di sopra delle aspettative: il power ranking d’inizio campionato di ESPN.com classificava Toronto al 12esimo posto assoluto in NBA e in quinta posizione ad Est. Niente di tutto questo perché i Raptors hanno saputo mantenere una certa solidità nel corso di tutta la regular season, fino agli attuali Playoff NBA in cui stanno demolendo i Brooklyn Nets al primo turno. Hanno solo iniziato a divertirsi…

