NBA, Dwight Howard avverte Jokic: “Ti seguirò anche in Hotel”

Dopo la prima bella vittoria dei Los Angeles Lakers in Gara 1 contro i Denver Nuggets, c’è fiducia in casa gialloviola. Talmente consapevoli della propria forza che Dwight Howard ha voluto lanciare un messaggio chiaro ad un avversario in particolare, ossia Nikola Jokic. Il centro dei californiani, infatti, in una intervista post partita contro Denver, ha voluto ‘avvertire’ il serbo in questo modo:

“Jokic è un giocatore fantastico e ho adorato vedere la sua crescita da dove è arrivato fino a quello che è adesso. Ma non appena entro in campo, voglio fargli sentire la mia presenza. E visto che siamo nello stesso hotel, potrei anche incontrarlo fuori dalla sua camera per fargli capire che ci sarò per il resto della serie, con gli occhi fissi su di lui. Non è cattiveria, solo lo spirito competitivo che ho dentro di me. Apprezzo il suo lavoro e il suo amore per il gioco, ma questa per me è una grande opportunità, perciò voglio sfruttare ogni momento che mi viene dato in campo e dare il 110% per i miei compagni e per tutta la Laker Nation.”