Giannis Antetokounmpo vince l’NBA Defensive Player of the Year

Nella notte italiana, Giannis Antetokounmpo, MVP uscente della NBA, ha vinto il premio di Defensive Player of the Year. Il greco ha vinto il premio ricevendo 75 voti per il primo posto su un totale di 100 giornalisti votanti, guadagnando 432 punti in totale. L’annuncio lo ha dato lo stesso head coach dei Bucks, Mike Budenholzer. Giannis ha detto ai microfoni:

“Di solito, quando un allenatore vuole parlarci dopo una partita, è perché o non è andato bene qualcosa o qualcuno ha fatto qualcosa. Nella mia testa dico: ‘Ok’. E mi guardo intorno: ‘Chi è stato?’. Perché sapevo di non aver fatto niente di male”

Anthony Davis dei Lakers è arrivato secondo in classifica con 14 voti per il primo posto (200 punti), mentre in terza posizione è arrivato il vincitore delle ultime due edizioni, Rudy Gobert.

Defensive Player of Year voting, won by Giannis. pic.twitter.com/GOCZpJeunG — K.C. Johnson (@KCJHoop) August 25, 2020

Con la vittoria del premio, Giannis è diventato anche il quinto giocatore nella storia a vincere sia l’MVP che il DPOY nel corso della propria carriera. Gli altri quattro (Michael Jordan, Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon e David Robinson) sono tutti delle leggende del gioco.

Antetokounmpo è stato l’ancora della migliore difesa della NBA, concludendo la regular season con 13.6 rimbalzi, 1 stoppata e 1 palla rubata di media in 30.4 minuti di gioco. Con Giannis in campo, la difesa dei Bucks ha concesso solo 96.5 punti per 100 possessi. Si tratta del defensive rating più basso tra i 300 giocatori con più di 15 minuti di media a partita. Il greco dei Bucks inoltre ha tenuto gli avversari a una percentuale del tiro del 36.3% quando era il difensore più vicino alla palla. È anche questo un record. Si tratta infatti del dato più basso da quando Second Spectrum ne tiene traccia dalla stagione 2013/14. Dopo la vittoria, Giannis ha detto:

“Quando vai là fuori e giochi molto competitivo, e ti ritrovi in squadra con ragazzi che competono così duramente, è normale che certi premi possano arrivare. Devi fare tutto quello che puoi e mettere te stesso e la tua squadra nella miglior posizione per vincere. E le cose belle poi accadranno, e tutto andrà come deve andare. […] Ovviamente penso di poter ancora migliorare [in difesa, N.d.A.]. Posso essere più attivo, stoppare più tiri e bloccare di più le linee di passaggio. Certo, vincere il premio di DPOY, avere la migliore difesa della lega… Sì, è stato il mio anno migliore, ma si può sempre migliorare”

