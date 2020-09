Playoff NBA, Rondo supera Michael Jordan nella classifica degli assist

Rajon Rondo, nella notte, ha scalato un nuovo gradino nella storia NBA. Il playmaker dei Los Angeles Lakers, ha aiutato la squadra a vincere Gara 1 contro i Denver Nuggets, producendo 9 assist durante il match. Con questo nuovo bottino, Rondo ha superato Michael Jordan nella classifica degli assist distribuiti durante i Playoff.

Durante l’intervista post-partita, il giocatore si è affrettato ad indirizzare tali elogi verso i suoi compagni di squadra, dicendo che non avrebbe potuto realizzare un’impresa del genere se non fosse stato per loro. Il 34enne ha riconosciuto l’onore, ma si è subito concentrato sul modo in cui intende aiutare i suoi in vista della prossima sfida contro Denver.

Rondo, da quando è tornato dal suo infortunio alla mano, è stato un giocatore chiave per i gialloviola. Contro gli Houston Rockets, in semifinale di Conference, Rondo ha segnato 10.6 punti di media, 4.6 rimbalzi, 7.0 assist e 2.0 palle rubate in 26.6 minuti partendo dalla panchina. Ha anche realizzato 1.6 triple a partita con un incredibile 44.4%. Pensare a questa percentuale qualche anno fa, sarebbe stato impossibile.

“Mentioning my name with Isiah and Mike is definitely a humbling experience and feeling.”

