NBA, Anthony Davis commenta il titolo MVP non dato a LeBron James

Nella giornata di ieri la NBA ha annunciato che il titolo di MVP per l’attuale stagione è stato assegnato a Giannis Antetokounmpo. Questa scelta ha causato un certo clamore tra i sostenitori dei Los Angeles Lakers che volevano LeBron James spuntarla sul greco, dopo un’annata particolarmente brillante nonostante i suoi 35 anni. Tra coloro che sostengono questa tesi c’è, ovviamente, Anthony Davis. Il compagno di squadra di LeBron, al termine della partita vinta in Gara 1 contro i Denver Nuggets, ha infatti detto:

“Lo merita LeBron questo premio. Non c’è neanche da farsi questa domanda. È il suo 17esimo anno nella lega, guardate che cosa sta facendo. Se lo merita lui per quello che è stato in grado di fare per la nostra squadra, per tutte le sue prestazioni solide, notte dopo notte, gara dopo gara… ripeto, non c’è nemmeno da rispondere ad una domanda di questo tipo.”

Ad onor del vero, AD non ha detto in maniera chiara che Antetokounmpo non meritasse il premio, ma giustamente ha sostenuto la tesi riguardante l’anno da trascinatore registrato dal suo compagno di squadra, rafforzando il concetto mettendo in chiaro lo strapotere di LeBron James anche dopo 17 anni nella lega.

Anche Davis ha ricevuto qualche voto nella lotta per il titolo MVP. Certamente nella notte, il lungo gialloviola, ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento sfoderando una prestazione eccezionale, dominando la partita su entrambe le estremità del campo. Il sette volte All-Star ha concluso con 37 punti a referto con un discreto 12 su 21 dal parquet, conditi da 10 rimbalzi e 4 assist.

Chissà se un giorno, potrà dire la sua anche per il titolo di Most Valuable Player.

