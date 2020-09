Montrezl Harrell dei Los Angeles Clippers ha vinto il premio come Sixth Man of the Year 2019-20. A ‘spoilerare’ la sua vittoria ci ha pensato il solito Shams Charania di The Athletic. Harrell ha avuto una stagione eccezionale, con una media di 18.6 punti e sette rimbalzi, uscendo dalla panchina e rafforzando la second unit.

Clippers‘ Montrezl Harrell has won the NBA 2019-20 Sixth Man of the Year award, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Harrell had a breakout season, averaging 18.6 points and seven rebounds. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2020

Il lungo dei Clippers ha vinto la concorrenza di Lou Williams, suo compagno di squadra, il quale aveva già conquistato questo speciale premio in 3 occasioni (2015, 2018, 2019). Harrell, prima della ripartenza stagionale, è stato uno dei giocatori più utilizzati da coach Rivers, avendo giocato 63 partite (secondo solo a Ivica Zubac) per 1749 minuti sul parquet (otto minuti in meno di Lou Williams).

My Lil Big Bro @MONSTATREZZ happy for you Gang. Keep proving everybody wrong 🦍🦍🦍🦍🦍 — Patrick Beverley (@patbev21) September 4, 2020

