NBA, Butler e la sconfitta in Gara 3: “Non abbiamo giocato duramente”

Nella partita della notte tra Miami e Boston, i Celtics sono riusciti ad avere la meglio per 117 a 106. La serie si trova ora sul 2-1, sempre in favore per gli Heat, i quali avevano però una grande occasione che non sono riusciti a sfruttare per chiuderla. A fine partita ci sono state le consuete interviste con i giornalisti, alle quali ha partecipato anche la stella di Miami, Jimmy Butler, autore di una partita da 17 punti e 8 rimbalzi. Il 31enne nativo del Texas ha iniziato l’intervista commentando la sconfitta in Gara 3:

“Abbiamo giocato male, non siamo riusciti a giocare duramente come ci aspettavamo di fare, come avevamo detto che avremmo fatto. Sapevamo che avrebbero attaccato con forza e noi non siamo riusciti ad aiutarci a vicenda. Spesso non abbiamo fatto gli extra pass, e non siamo riusciti a giocare come abbiamo fatto finora. Non abbiamo mai smesso di crederci, ma è difficile quando si rimane sempre dietro nel punteggio, soprattutto se si gioca contro una grande squadra. Non abbiamo abbandonato, tuttavia penso che dovremmo iniziare a giocare la nostra pallacanestro già dalla palla a due”

Butler ha poi parlato delle difficoltà degli Heat nella difesa del pitturato, dove hanno concesso 60 punti:

“Abbiamo dato troppe responsabilità a Bam [Adebayo] nella difesa del pitturato ma lui ovviamente non può salvarci ogni volta. È un grande difensore, in aiuto e sulla palla, e ha fatto abbastanza per noi. Non possiamo essere battuti ogni volta e aspettarci che Bam ci salvi sempre. Riguardo Bam, ha fatto tutto il possibile per vincere. Segnare, andare a rimbalzo, difendere… abbiamo bisogno che lui giochi così e lui lo fa”

A fine intervista Jimmy ha anche commentato la prestazione offensiva degli Heat, i quali hanno tirato 12/44 dall’arco dei 3 punti:

“Come ho già detto, non abbiamo giocato bene. Non sempre abbiamo fatto gli extra pass, e questo non è successo perché qualcuno di noi è stato egoista. Penso solo che qualche volta abbiamo provato a riportaci sotto da soli senza pensare come una squadra. Non stiamo giocando male, ma possiamo giocare molto meglio”

