Giannis Antetokounmpo nominato MVP della stagione

Giannis Antetokounmpo ha vinto il suo secondo titolo MVP consecutivo. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, il greco avrebbe battuto la concorrenza di James Harden e, specialmente, LeBron James.

Nonostante l’eliminazione ai Playoff NBA 2020 dei suoi Milwaukee Bucks nel secondo turno contro i Miami Heat, il giocatore ha ricevuto la preferenza degli addetti ai lavori. La votazione, lo ricordiamo, ha preso in considerazione solo il periodo di regular season fino all’11 marzo, data in cui la stagione NBA è stata sospesa una prima volta causa Coronavirus.

Antetokounmpo ha viaggiato con una media di 29.5 punti + 13.6 rimbalzi + 5.6 assist a partita. Solo pochi giocatori nella storia della Lega sono riusciti a sollevare due volte di fila il trofeo di MVP in contemporanea con il miglior difensore dell’anno: Michael Jordan (stagioni 1987-1988) e Hakeem Olajuwon (1993-1994).

