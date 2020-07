Se questa notte ripartirà la stagione NBA, molti addetti ai lavori guardano anche al futuro, precisamente alla prossima stagione. Come ha dichiarato ieri Michele Roberts, direttore esecutivo dell’Associazione giocatori (NBPA) se la situazione non migliora anche l’anno prossimo si giocherà nella bolla di Orlando. A tal proposito Kyle Kuzma ha proposto un’alternativa: le Hawaii.

Il giocatore dei Lakers ha ritwittato un post di Tim Bontemps di ESPN sulle parole di Roberts aggiungendo:

“La NBA ha svolto un lavoro straordinario con sicurezza e protocolli. Faccia la bolla Hawaii. Semplice”

Nba has done amazing job with safety & protocols. Make the bubble Hawaii. Simple🤷🏽‍♂️ https://t.co/7ldQH5PJu6 — kuz (@kylekuzma) July 28, 2020

Sono due settimane consecutive che non si registrano casi positivi al COVID-19 all’interno della bolla di Orlando, nonostante varie scappatelle da parte di giocatori. Per la prossima stagione è ancora presto per decidere, ma la soluzione proposta da Kyle Kuzma non è da escludere a priori: da mercoledì, infatti, le Hawaii registrano 1.757 casi e 26 morti.

Tutto dipenderà da come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, come sottolinea Roberts:

“Se il futuro sarà come il presente, non possiamo fare diversamente. Questo è il miglior modo di agire, non lo dico solo io ma anche i maggiori esperti, i vertici della lega e molti altri. Ci sono buone possibilità di giocare nella bolla di Orlando anche il prossimo anno, ma dobbiamo vedere come si evolverà la situazione legata al virus”

La prossima stagione dovrebbe iniziare verso dicembre. Fino ad allora, Kyle Kuzma può concentrarsi con i suoi compagni sulla rincorsa per conquistare il titolo di campioni NBA. Con i Playoff assicurati, LeBron James, Anthony Davis & Co. torneranno a giocare questa notte contro i Los Angeles Clippers.

