La ripartenza NBA è ogni giorno più vicina e LeBron James non vuole farsi cogliere impreparato. Ad onor del vero le sue condizioni fisiche sembrano essere ottime, come confermato anche da coach Vogel in più di una occasione. Un’altra curiosità sui Los Angeles Lakers riguarda anche il grido pre e post allenamento che accompagna ogni momento dei giocatori gialloviola. Un chiaro “1-2-3, MAMBA!” in onore di Kobe. LeBron qualche mese fa l’aveva chiarito: i Lakers sono in missione per suo conto. Vogliono ricordarlo vincendo il titolo. E LeBron lo ha ribadito anche oggi, spiegando cosa vuole dire la figura di Kobe per tutti gli appassionati di pallacanestro:

“I Lakers non sarebbero Lakers senza aver avuto Kobe. La presenza di Kobe, la sua eredità, il gialloviola… la sua eredità è solida, grazie a quello che ha fatto qui. Ho avuto l’opportunità di giocare con lui non solo nelle partite All-Star ma con la squadra olimpica più volte. Se sei un giocatore di basket, se ti piace il gioco, se giochi o anche se non giochi e sei un semplice tifoso… non c’è modo di non pensare a Kobe, ogni giorno. Il pensiero va sempre lì.”

Dopodiché le domande sui giornalisti tornano sul basket giocato, per finire sull’impatto difensivo che LeBron ha avuto sulla squadra:

“Le mie qualità difensive? Devo ringraziare Mike Brown. Mi ha trasmetto la giusta mentalità difensiva ai tempi di Cleveland quando era capo allenatore. Mi disse che voleva che io fossi bravo quanto ero in attacco, voleva che fossi ancora meglio in difesa… mi ha insegnato molto. Volevo fare quel passo successivo nella mia carriera perché volevo migliorare e volevo competere per vincere il titolo. Quindi ho lavorato tanto sulla difesa, sulla parte comunicativa con i miei compagni e ho guardato tanti video. Devo ringraziare Mike, ho amato il periodo con lui. Sono il giocatore che sono anche grazie a lui.”

