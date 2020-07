Il direttore esecutivo della National Basketball Players Association Michele Roberts ha affermato che l’obiettivo della NBA per la stagione 2020-21 sarà il ritorno in un ambiente sicuro.

Ci sono buone probabilità infatti che anche la prossima stagione inizi all’interno di una bolla, per poi, situazione Covid-19 permettendo, tornare in una situazione di normalità. In un’intervista con Tim Bontemps, giornalista di ESPN, Michele Roberts ha affermato:

“Se domani sarà come oggi, non so come le cose si potranno fare in modo differente. Questo è e deve essere il modo di fare le cose.”

Il 21 luglio la NBA ha riportato zero casi di positività al Coronavirus a fronte di 346 test eseguiti, portando la lega alla terza settimana senza nuovi contagi. La bolla, che dopo sole 8 partite si priverà di ben 6 squadre, rimaste fuori dai playoff, risulterà via via sempre più grande, man mano che le squadre verranno rispedite a casa.

Non è ancora chiaro come la bolla eventualmente potrebbe riuscire a contenere tutte le trenta squadre in caso di inizio della stagione 2020-21 sempre a Disney World Orlando. Michele Roberts ha poi concluso:

“Non sono dell’idea di Trump che tutto finirà in due settimane, però sto pregando, pregando che le circostanze ci consentano di giocare in una situazione differente. Ma non si può sapere. Se la bolla resterà il mezzo che consentirà di giocare, allora manterremo le cose come sono anche per la prossima stagione.”

LEGGI ANCHE:

NBA, LeBron James: “Kobe Bryant è la storia dei Lakers. La mia difesa? Merito di Mike Brown”

NBA, Magic Johnson: “LeBron è in missione: merita il titolo di MVP”

NBA, coach Vogel loda Caruso: “È la chiave per vincere il titolo”