Fanno discutere le parole di Michael Porter Jr., ala dei Denver Nuggets, che a pochi giorni dalla ripresa della stagione NBA ha parlato di una teoria sul coronavirus. Dichiarazioni che hanno richiesto l’intervento della dirigenza.

Come riporta Ohm Youngmisuk di ESPN, durante una diretta su Snapchat Porter Jr. ha dichiarato che il COVID-19, nonostante sia una cosa grave, serve solo a tenere sotto controllo le persone:

“Personalmente, penso che il coronavirus venga utilizzato ovviamente per qualcosa di più ampio, sopratutto per controllare le masse. Voglio dire, a causa del virus l’intero mondo viene controllato. Ora devi indossare le mascherine, ma chissà cosa accadrà quando uscirà questo vaccino? Potrebbe essere necessario avere il vaccino per viaggiare, una follia”

A seguito di questa diretta, il presidente delle operazioni di basket dei Nuggets Tim Connely ha parlato con il giocatore. Sulla questione Porter Jr. ha parlato anche coach Malone, durante una diretta via ZOOM con i giornalisti:

“Ovviamente, non sono la polizia, non dirò mai a nessuno dei nostri giocatori cosa possono e non possono dire. Posso solo dire di essere sensibili alla situazione attuale per quanto riguarda il coronavirus. Sia Michael Porter che qualsiasi altro giocatore hanno diritto alle loro opinioni e di parlarne liberamente: le rispetterò fintanto che non diventeranno una distrazione. Ciò che Michael ha dichiarato non rientra in quest’ultima categoria.

Tim Connelly ha parlato con il ragazzo che ha capito, ma non metteremo mai la museruola a nessuno, Proveremo semplicemente a educare i ragazzi in modo che comprendano l’impatto di ciò che potrebbero dire”