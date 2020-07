NBA, Anthony Davis vuole giocare contro i Clippers

Nove minuti e 51 secondi, nei quali però Anthony Davis è riuscito a mettere a referto 9 punti, 10 rimbalzi e un assist. Nove minuti e 51 secondi sono quelli giocati dal lungo dei Los Angeles Lakers nel corso dello scrimmage contro gli Orlando Magic di quattro giorni fa prima di crollare a terra. Rimbalzo difensivo, ma Carter-Williams lo colpisce involontariamente in un occhio e così il numero 3 viene accompagnato negli spogliatoi per non uscirne più.

L’ex New Orleans Pelicans non ha giocato neanche un minuto dell’ultima amichevole, quella contro gli Washington Wizards vinta 123 a 116, ma l’attesissima ripartenza è ormai alla porta. Dunque? Il campionato è fermo dall’undici marzo e Anthony Davis non ha alcuna intenzione di saltare l’appuntamento. Nel corso di questo pomeriggio il 7 volte All Star è tornato ad allenarsi in vista del match contro i Los Angeles Clippers:

Anthony Davis participating in Lakers practice pic.twitter.com/FgP6mav5hD — Chris Mannix (@SIChrisMannix) July 29, 2020

Se prenderà parte al derby della città degli angeli lo scopriremo solo tra qualche ora. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Tim Bontemps di ESPN, il giocatore ha provato ad allenarsi con degli occhiali protettivi, ma non crede che ne avrà bisogno.

