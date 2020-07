Programmazione Sky Sport NBA: dal 30 luglio al 9 agosto

Finalmente è tempo di ripartenza NBA. Con la regular season ai nastri di partenza, si ricomincia anche con la programmazione su Sky Sport NBA tra il 30 luglio e il 9 agosto. Diverse le partite in palinsesto: si comincia con il derby di Los Angeles nella notte tra giovedì e venerdì con la telecronaca di Tranquillo e Pessina. Da notare come in ogni giornata ci sarà almeno una partita in orario europeo per favorire la visione in diretta anche dei tifosi italiani. Di seguito tutti gli orari e le partite su Sky.

Programmazione Sky Sport NBA: le partite dal 30 al 9 agosto

Giovedì 30 luglio

New Orleans Pelicans-Utah Jazz, ore 00.30 (con telecronaca di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi). Repliche venerdì 31 alle 8, 11:30 e 17 su Sky Sport NBA

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers, ore 3.00. Repliche venerdì 31 alle 8, 11:30 e 17 su Sky Sport NBA. In replica venerdì 31 luglio con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina alle 14 e alle 20 su Sky Sport NBA, sabato 1 agosto alle 8 su Sky Sport Uno

Venerdì 31 luglio

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies, ore 22.00. Repliche venerdì 31 alle 8, 11:30 e 17 su Sky Sport NBA

Milwaukee Bucks-Boston Celtics, ore 00.30 (con telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna). In replica sabato 1 agosto alle 14:30 su Sky Sport NBA e domenica alle 7:45 su Sky Sport Uno e NBA.

Dallas Mavericks-Houston Rockets, ore 3.00. In replica sabato 1 agosto alle 11 e alle 17 con telecronaca di Dario Vismara e Davide Pessina. Sky Sport Uno e NBA.

Sabato 1 agosto

Denver Nuggets-Miami Heat, ore 19.00 (con telecronaca di Mauro Bevacqua e Davide Pessina). In replica domenica 2 agosto alle 8 e alle 17 su Sky Sport NBA.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz, ore 21.30 (con telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna). In replica domenica 2 agosto alle 10, 14 e 19:30 su Sky Sport NBA.

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans, ore 00.00 (con telecronaca di Flavio Tranquillo e Marco Crespi). In replica domenica alle 12 su Sky Sport Uno e NBA e alle 14 su Sky Sport Arena.

Domenica 2 agosto

Boston Celtics-Portland Trail Blazers, ore 21.30 (con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina). In replica lunedì 3 agosto alle 11 su Sky Sport Uno.

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, ore 22. In replica lunedì 3 agosto alle 8 su Sky Sport NBA, sempre con commento originale.

Houston Rockets-Milwaukee Bucks, ore 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con commento originale. In replica lunedì 3 agosto alle ore 14 e alle 17 con telecronaca Bevacqua-Soragna.

Lunedì 3 agosto

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets, ore 22.00 su Sky Sport NBA. In replica martedì 4 agosto, sempre con commento originale

Martedì 4 agosto

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets, ore 19.30. Sky Sport Uno con telecronaca di Dario Vismara e Matteo Soragna.

Sacramento Kings-Dallas Mavericks, ore 20.30 su Sky Sport NBA. In replica mercoledì 5 agosto, sempre con commento originale.

Indiana Pacers-Orlando Magic, ore 00.00. In replica mercoledì 5 agosto, sempre con commento originale.

Miami Heat-Boston Celtics, ore 00.30 con telecronaca Mamoli-Bevacqua.

Mercoledì 5 agosto

Utah Jazz-Memphis Grizzlies, ore 20.30 su Sky Uno e NBA con telecronaca Bonfardeci-Pessina.

San Antonio Spurs-Denver Nuggets, ore 22.00 su Sky Sport NBA. In replica giovedì 6 agosto, sempre con commento originale.

Los Angeles Lakers-OKC Thunder, ore 00.30 su Sky Sport NBA con telecronaca Tranquillo-Soragna.

Giovedì 6 agosto

Milwaukee Bucks-Miami Heat, ore 22.00 su Sky Sport Uno con telecronaca Tranquillo-Pessina.

Phoenix Suns-Indiana Pacers, ore 22.00 su Sky Sport NBA. In replica venerdì 7 agosto, sempre con commento originale

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, ore 00.30 su Sky Sport NBA con telecronaca Mamoli-Soragna.

Denver Nuggets-Portland Trail Balzers, ore 2.00 su Sky Sport NBA

Houston Rockets-Los Angeles Lakers, ore 3.00 su Sky Sport

Venerdì 7 agosto

San Antonio Spurs-Utah Jazz, ore 19.00 su Sky Sport NBA con telecronaca Bevacqua-Soragna

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, ore 22.00 su Sky Sport NBA. In replica sabato 8 agosto, sempre con commento originale

New Orleans Pelicans-Washington Wizards, ore 2.00 su Sky Sport NBA. In replica sabato 8 agosto, sempre con commento originale

Sabato 8 agosto

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers, ore 19.00 su Sky Sport NBA con telecronaca Mamoli-Crespi.

Denver Nuggets-Utah Jazz, ore 21.30 su Sky Sport 21.30 con telecronaca Bevacqua-Soragna

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, ore 00.00 su Sky Sport NBA con telecronaca Bonfardeci-Crespi

Miami Heat-Phoenix Suns, ore 1.30 su Sky Sport NBA. In replica domenica 9 agosto, sempre con commento originale

Domenica 9 agosto

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards, ore 18.30 su Sky Sport NBA.

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, ore 21.00 su Sky Sport Uno con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Boston Celtics-Orlando Magic, ore 23.00 su Sky Sport NBA. In replica lunedì 10 agosto con commento originale.

