Minnesota Timberwolves: chi è legittimo proprietario della franchigia NBA?

Non sembra esserci un punto sull’annosa vicenda che tiene nel limbo i Minnesota Timberwolves riguardante le quote di proprietà della franchigia. I tentativi di mediazione, fin qui vani, rimandano tutto alle aule di Tribunale. Un’udienza di arbitrato in programma nella giornata di lunedì 11 novembre, riferisce The Athletic, aprirà un nuovo capitolo della battaglia, con strascichi legali.

Minnesota Timberwolves, cosa succede adesso?

Avevamo seguito fin dagli albori la vicenda nei suoi passaggi formali, avviati nel 2021. Brusche frenate hanno caratterizzato l’iter, pur passato dall’approvazione del Board of Governors NBA. Se la terna di giudici chiamata a pronunciarsi dovesse dar ragione a Glen Taylor, l’attuale proprietario di maggioranza manterrebbe le proprie quote. A quel punto, sia Marc Lore sia Alex Rodriguez potrebbero restare come proprietari di minoranza o uscire dall’assetto proprietario. Un eventuale passo indietro, stando a dettagli dell’accordo, necessiterebbe del benestare di Taylor, riportando quindi la questione a un’impasse. Una decisione è attesa entro trenta giorni.

Leggi anche:

Bronny James debutta in G League di fronte a LeBron: “Non vedo differenze rispetto alla NBA”

Altro infortunio per Zion Williamson: i Pelicans sono nei guai

Giannis Antetokounmpo sulla crisi di Milwaukee: “Non proviamo nemmeno a combattere”