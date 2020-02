Nella gara andata in scena nella notte tra i Portland Trail Blazers e gli Utah Jazz, sono volati numerosi strascichi tra la squadra ospite e gli arbitri, accusati di aver commesso l’errore più grave della stagione.

Per ricostruire al meglio la dinamica, negli ultimi concitati minuti della gara, sul risultato ancora in bilico, Damian Lillard si è lanciato a canestro nel tentativo di portare la sua squadra in vantaggio, prima di essere sovrastato da Rudy Gobert.

Il pomo della discordia è pero costituito dal fatto che, gli arbitri, nonostante fosse successivamente visibile dalle immagini l’interferenza a canestro del francese, non abbiano chiamato il fallo in favore di Lillard.

Refs missed a clear goaltend with the game on the line. Terrible pic.twitter.com/BojIxkNGPv — Complex Sports (@ComplexSports) February 8, 2020

L’errore, che è costato la sconfitta per 117-114 ai Portland Trail Blazers, ha immediatamente provocato le ire di Damian Lillard.

Il giocatore infatti, ancora fuori di sé per la modalità in cui era incappato nella sconfitta, è stato costretto ad essere riportato di peso negli spogliatoi, prima che si scaraventasse contro gli arbitri di gara.

Damian Lillard was furious after the no-call toward the end of the Blazers’ loss. pic.twitter.com/KHrr6AZhgd — ESPN (@espn) February 8, 2020

Una volta placati gli animi, il giocatore ha comunque espresso tutta la sua rabbia ai microfoni, scandendo parole di fuoco contro i suoi obbiettivi.

Siamo all’ultima giocata della gara, e loro sbagliano una chiamata abbastanza semplice. Oltretutto, ci vengono a dire che non era un interferenza a canestro. Ci è costata una fottuta gara, amico. Ci è costata una vittoria. Ci sono ben tre arbitri in campo, e nessuno è riuscito a chiamarlo. Non voglio vedere nessun rapporto in cui si dichiari che avremmo dovuto chiamare il fallo. Ci è costata la gara. Ci stiamo giocando i Playoff e tutto viene vanificato da un semplice fallo.

Lo stesso C.J. McCollum, non ha risparmiato stoccate, auspicando sanzioni contro gli arbitri.

L’unica cosa che riesco a pensare è che non siano in grado di fare il loro lavoro. Il che significa che dovranno per forza di cosa essere richiamati. Proprio come succede per noi, dovrebbero essere multati di conseguenza. Quando commettiamo errori, siamo multati.

Una volta raggiunto dai giornalisti, anche Terry Stotts ha dimostrato il suo disappunto, cercando però di mantenere un atteggiamento più misurato rispetto ai suoi atleti.

È davvero un peccato che una gara così combattuta sia stata decisa da questo errore arbitrale. Non c’è altro modo per descriverlo. Avrebbero potuto rivederlo, ma non hanno fischiato una giocata così ovvia. È dura da digerire che i nostri sforzi siano stati decisi da quel singolo episodio.

