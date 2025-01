Quale trade NBA per Jimmy Butler? Dennis Scott scarta Phoenix: “Non mi piace per niente”

La ricerca di super team, con nomi altisonanti all’interno dello stesso roster, non sempre ha sortito gli effetti sperati nel contesto NBA. Alcuni giocatori, James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant, solo per citarne alcuni, si sono trovati spesso con la valigia in mano negli ultimi anni. Alla rosa di cui sopra aggiungiamo anche Jimmy Butler, che solo poche settimane fa ha espresso il desiderio di cambiare aria. Accolta la sua richiesta, i Miami Heat sondano ora il mercato, mentre opinioni e rumours si sprecano. Dennis Scott, ex quarta scelta assoluta al Draft 1990, oggi opinionista su NBA TV, ha scartato tra le tante ipotesi uno scenario che vedrebbe Jimmy Butler approdare in Arizona, ai Phoenix Suns. Ecco le sue parole:

“Voglio sentir dire da KD che vuole Jimmy Butler. KD, tu che hai lasciato Steph [Curry] per unirti a Kyrie e ora sei qui che vuoi portare in squadra Jimmy con Book. Non mi piace Jimmy Butler accanto a. Devin Booker e Kyrie. Non mi piace per niente.”

"I don't like Jimmy Butler around Booker and KD at all" 👀 With the February 6th trade deadline looming, @Dennis3DScott weighs in on the latest rumors surrounding Jimmy Butler and Miami 🗣️ pic.twitter.com/McuPCfzBbh — NBA TV (@NBATV) January 12, 2025

Alla Trade Deadline del mercato NBA 2025, il 6 febbraio prossimo, manca meno di un mese.

