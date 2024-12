Record NBA punti segnati da un rookie nel debutto al Christmas Day

Giocare a Natale, per un atleta NBA, è un grande privilegio. Nonostante negli anni la NBA abbia dovuto cedere il passo anche ad altre leghe professionistiche statunitensi – vedi la NFL – la vetrina garantita dalle partite disputate in serie il 25 dicembre ha pochi eguali. Un rookie che si trovi a roster nella giornata natalizia sa di avere una chance unica per mettersi in mostra. Ricordare chi tra i giocatori al primo anno nella lega abbia il record di punti segnati nel Christmas Day NBA aiuta a mettere tutte le considerazioni di cui sopra in prospettiva.

Record NBA punti segnati Rookie nel Christmas Day: classifica

Scorriamo la classifica delle cinque migliori performance nelle sfide natalizie firmate da una matricola NBA.