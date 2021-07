L’accordo era stato trovato da tempo, ma ora il passaggio di proprietà è ufficiale: la NBA ha approvato la vendita dei Minnesota Timberwolves, che passano così all’ex star del baseball Alex Rodriguez e al magnate dell’e-commerce Marc Lore. Volge dunque al termine l’era di Glen Taylor, proprietario della franchigia dal 1994.

I Minnesota Timberwolves hanno ufficializzato ieri l’inizio del passaggio di proprietà, nonostante l’accordo fosse stato trovato lo scorso maggio. L’agreement prevede anche l’acquisizione della franchigia della WNBA dei Minnesota Lynx. Taylor cede così il 20% delle sue azioni, con Lore e Rodriguez che avranno il diritto di acquistare un ulteriore 20% nel 2022 e 2023, quando diventeranno i maggiori azionisti delle due franchigie.

Un sogno che si realizza per Marc Lore che, come posta su Twitter, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura:

“È un grande giorno per me e A-Rod, sognavo di avere una squadra sin da quando ero al college. Grazie a Glen e Becky Taylor, non vediamo l’ora di collaborare con loro in questi mesi, come non vediamo l’ora di conoscere i giocatori, i fans e tutta la comunità. Ringraziamo Adam Silver e la lega per questa opportunità: non vediamo l’ora di iniziare”