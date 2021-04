NBA, i Minnesota Timberwolves vicini alla cessione: i dettagli

Che Alex Rodriguez sia una personalità molto in vista negli Stati Uniti, non è una novità: in molto si aspettavano che l’ex stella dei New York Yankees avrebbe presto comprato una franchigia sportiva, ma nessuno o quasi, si aspettava che nelle sue intenzioni ci fosse una squadra NBA.

È notizia delle ultime ore che Rodriguez e Marc Lore – ex presidente e CEO di Walmart – siano fortemente interessati a comprare i Minnesota Timberwolves, e che siano addirittura molto vicini alla chiusura dell’accordo con il proprietario attuale, Glen Taylor.

I due sembrano avere a disposizione una finestra di negoziazione di 30 giorni per chiudere l’accordo: se l’affare dovesse andare in porto, in circa due anni e mezzo la franchigia cambierà proprietario. Glen Taylor era già alla ricerca di un acquirente la scorsa estate, dopo aver avuto in mano la maggioranza dei Timberwolves per quasi 30 anni. Le due parti sembrano aver concordato per una valutazione della franchigia di 1 miliardo e mezzo di dollari.

Alex Rodriguez e Marc Lore hanno pubblicato anche un importante messaggio sui social, riguardo la trattativa in corso:

“Non vediamo l’ora di andare avanti con le procedure, in collaborazione con Glen Taylor. Ciò che ci ha portato qui è il rispetto che abbiamo per lui e l’eredità che lascia a questa squadra, dopo aver lavorato per renderla un’incredibile organizzazione. Siamo eccitati all’idea di conoscere cosa c’è dietro tutta l’organizzazione dei Timberwolves.”

