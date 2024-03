Timberwolves, si ferma scalata di Marc Lore e Alex Rodriguez verso quote maggioranza

L’interesse attorno alle franchigie NBA – dal punto di vista degli investimenti e del cospicuo ritorno economico atteso – è noto. Capita però che alcuni passaggi di proprietà siano meno lineari di altri, con il rischio che la trattativa si fermi, piuttosto bruscamente, proprio quando si inizia a scorgerne il rettilineo finale. È successo questo, in effetti, nel caso dei Minnesota Timberwolves e della franchigia WNBA Lynx. Lo ha comunicato sul sito della squadra il proprietario Glen Taylor, che dunque manterrà la maggioranza delle quote.

“Continuerò a lavorare con Marc, Alex e il resto del gruppo proprietario per assicurare che le nostre squadre abbiano risorse sufficienti per competere ancora ad alti livelli, dentro e fuori dal campo di gioco. Timberwolves e Lynx non sono più in vendita.”