Bronny James debutta in G League di fronte a LeBron: “Non vedo differenze rispetto alla NBA”

6 punti, 4 assist, 3 rimbalzi, 2 palle rubate e una stoppata nei 31 minuti giocati al suo esordio in G League. Questi i numeri di Bronny James registrati nella notte, durante la partita dei suoi South Bay Lakers, i quali hanno regolato i Salt Lake City Stars per 110-96. Di fronte allo sguardo attento di LeBron James presente sugli spalti – e con 676 spettatori paganti nella Health Training Facility di UCLA – Bronny ha fatto il suo debutto nella lega di sviluppo della NBA, registrando comunque una prestazione di tutto rispetto. Queste le parole del figlio di LeBron a fine match:

“Mi sono sentito bene nello scendere in campo e dare il mio contributo. Differenze con la NBA? Non c’è una gran differenza per quanto mi riguarda, si è trattato solo di giocare a pallacanestro e sono stato bene”