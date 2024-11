NBA, infortuni anche per Kevin Durant e Ja Morant: le condizioni dei giocatori

Gli infortuni continuano a piovere in NBA e ora tocca a Kevin Durant e Ja Morant dover osservare un periodo di riposo. Secondo quanto riporta ESPN, l’ala dei Suns ha riportato uno stiramento al polpaccio sinistro, contratto venerdì sera a Dallas, e dovrà quindi rimanere fermo per almeno due settimane. Un vero colpo duro per Phoenix, che in queste settimane si era imposta nella Western Conference con sette vittorie consecutive e il primo posto in classifica. Kevin Durant stava viaggiando con numeri da MVP: 27.6 punti, 6.6 rimbalzi, 3.4 assist e 1.4 stoppate di media (55% tiri, 43% triple e 84% tiri liberi).

Anche in casa Memphis c’è da monitorare la situazione intorno a Ja Morant. Visto con le stampelle durante la partita di venerdì tra Memphis e Washington, il play soffre di una sublussazione posteriore dell’anca, accompagnata da dolore pelvico nella regione del bacino. Non necessariamente un problema serio, ma molto invalidante per un giocatore dinamico come lui. Peraltro, i Grizzlies devono gestire anche le situazioni delicate di Desmond Bane, Marcus Smart, GG Jackson e Vince Williams.

