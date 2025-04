Timberwolves e Lynx, il dado è tratto: venduti al 100% alla cordata di Lore e A-Rod

I Minnesota Timberwolves e le Minnesota Lynx sono destinati a cambiare rotta, o perlomeno il capitano della nave. Glen Taylor, da tempo proprietario di entrambe le squadre, ha accettato di vendere il 100% della proprietà a Marc Lore e Alex Rodriguez. L’accordo rimane allo stesso prezzo che le due parti avevano originariamente concordato nel 2021: la modica cifra di 1,5 miliardi di dollari. A confermarlo è l’insider NBA Shams Charania.

Glen Taylor has agreed on Marc Lore-Alex Rodriguez acquiring 100% ownership of the Minnesota Timberwolves and Lynx at the same $1.5 billion tag the sides reached in 2021, sources said. https://t.co/15fDL1aBFk

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2025