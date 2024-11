NBA, altro infortunio per Zion Williamson: i Pelicans sono nei guai

Qualcosa non andava con Zion Williamson, il quale nei giorni scorsi aveva saltato tre delle ultime quattro partite dei Pelicans con tre infortuni diversi. Alla fine, gli esami hanno rivelato uno stiramento alla coscia sinistra. Per il momento, non ci sono indicazioni sui tempi di recupero dello stesso Zion. Si tratta ovviamente di una brutta notizia per la fragile ala grande di New Orleans, la quale voleva confermare nuovamente i numeri della sua ultima stagione (quasi) completa, rovinata solo da un infortunio poco prima dei Playoff.

Come detto, si tratta di una brutta notizia per i Pelicans, la cui infermeria è già piena a causa degli stop forzati di Dejounte Murray, Jordan Hawkins, Herbert Jones, CJ McCollum ma anche Trey Murphy III. L’unica buona nuova per New Orleans – che resta a quattro sconfitte consecutive ed è al 14esimo posto nella Western Conference – è che Trey Murphy III è sulla via del recupero e potrebbe tornare in campo già nella giornata di lunedì contro Brooklyn. Ma visto il programma dei prossimi giorni (Nets, Thunder, Nuggets, Lakers, Mavericks, Cavaliers, Warriors e Pacers), la situazione potrebbe presto diventare molto complicata per Willie Green e il suo gruppo.

